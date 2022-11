TikTok : le personnel chinois va avoir accès aux données des utilisateurs européens

Les utilisateurs de TikTok vivant dans l'espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse sont concernés. Le réseau social a annoncé mettre à jour sa politique de confidentialité le 2 décembre prochain et permettre l'accès aux données des utilisateurs à son personnel situé en Chine, au Brésil, en Israël, ou encore aux États-Unis, selon The Guardian.

Cet accès permettra aux employés de TikTok de s'assurer que le réseau social est "cohérent, agréable et sûr", mais aussi de vérifier la performance de ses algorithmes, qui recommandent du contenu personnalisé aux utilisateurs.