Bientôt possible de modifier ses tweets ? Certains utilisateurs le peuvent déjà

Dans les faits, une petite icône en forme de stylo indiquera qu'un tweet a été modifié, et l'historique des modifications sera accessible. "Il faut le voir comme un bref moment pour corriger des coquilles, ajouter des tags et davantage", avait expliqué la firme à l'oiseau bleu début septembre sur son site internet.

Les abonnés à Twitter Blue, accessible uniquement en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis "bénéficient de fonctionnalités en avance et nous aident à les tester" avant leur plus large diffusion, précise le réseau social. Le but de ce nouveau bouton est de rendre le fait d'envoyer un tweet "plus accessible et moins stressant", avait déclaré Twitter.