Twitter retire les anciens badges bleus de certification... sauf à ceux qui paient

Kylian Mbappé, Beyoncé, Donald Trump... A priori, ils n'ont rien en commun. Et pourtant, si. Tous les trois, comme des milliers de personnalités - dont Bill Gates, Lady Gaga ou Kim Kardashian, ainsi que de nombreux journalistes, professeurs, militants et même le cofondateur de Twitter Jack Dorsey - ont perdu, jeudi 20 avril, le badge bleu qui ornait leur compte sur le réseau social. La petite pastille distinctive, autrefois gage de crédibilité, obtenue après vérification de l'identité et selon certaines conditions, dont la notoriété, a disparu, comme promis par Elon Musk.

Ceux-ci sont désormais noyés dans la masse, quitte à les confondre avec des faux comptes ou des comptes non officiels. Pour récupérer la coche bleue, les utilisateurs, quels qu'ils soient, doivent désormais s'acquitter de 9,60 euros par mois. En s'inscrivant au programme Twitter Blue, ils bénéficient, outre de la nouvelle certification, d'autres avantages comme plus de visibilité, des privilèges techniques et moins de publicités. Donald Trump Jr. ou le Dalaï Lama, par exemples, y ont souscrit.