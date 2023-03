De 44 à 20 milliards de dollars : Elon Musk estime que Twitter vaut moins de la moitié de son prix d'achat

Les aveux d'Elon Musk. Le multimilliardaire a estimé que Twitter vaut actuellement 20 milliards de dollars, contre 44 milliards il y a cinq mois lorsqu'il avait racheté le réseau social. Sollicité par l'AFP via l'adresse électronique dédiée à la presse, Twitter a généré une réponse automatique contenant uniquement un émoji en forme de tas d'excréments.

Cette information a été relayée par des médias américains, se basant sur un document interne. Plus exactement une lettre, envoyée aux employés, laquelle concernait l'intéressement au sein du groupe de San Francisco et l'attribution d'actions de X Holdings, société qui chapeaute Twitter depuis son rachat, fin octobre. Le programme d'octroi de parts évalue la plateforme à 20 milliards de dollars, soit proche de la capitalisation de Snap (18,2 milliards), maison mère de Snapchat, ou du réseau social et site créatif Pinterest (18,7), tous deux cotés en bourse.