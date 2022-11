Twitter abandonne la lutte contre la désinformation liée au Covid

À son arrivée à la tête de Twitter, et entre deux provocations, le multimilliardaire avait néanmoins tenté de rassurer les ONG et annonceurs qui craignaient une flambée de contenus toxiques (discours de haine, désinformation, etc). Il a répété que le règlement de la plateforme n'avait pas changé et que les comptes bannis ne seraient pas rétablis avant la création d'un conseil de modération des contenus.

Cela n'a pas suffi puisque de nombreuses marques ont déserté la plateforme, et Elon Musk, s'estimant trahi, est passé à l'action. En plus de mettre fin à la politique de modération liée au Covid, il a fait réactiver des milliers de comptes qui avaient été précédemment bannis, à l'instar de celui de l'ex-président Donald Trump (suspendu en janvier 2021 pour appel à la violence).