Elon Musk le voulait, Twitter va tester un bouton pour corriger des tweets publiés

Sitôt arrivé, Elon Musk prépare-t-il déjà une révolution chez Twitter ? Devenu l'actionnaire majoritaire du réseau social à l'oiseau bleu, en prenant une participation de 9,2% au capital pour une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros), le patron de Tesla et SpaceX a sondé, dans la foulée, les twittos pour savoir s'ils souhaitaient la création d'un bouton "modifier". Près de 4,4 millions d'utilisateurs ont voté, et environ 73% ont répondu "oui" au multimilliardaire, très actif sur Twitter, dont il est l'une des dix personnalités les plus suivies et influentes, avec plus de 80 millions d'abonnés.

Par pure coïncidence, selon la communication de Twitter, la plateforme aux 436 millions d'usagers actifs mensuels a annoncé, mardi 5 avril, travailler sur cette fameuse fonctionnalité, permettant à tout utilisateur d'éditer un message en cas de faute d'orthographe ou d'erreur. "Non, nous n'avons pas eu cette idée grâce à un sondage", a commenté, amusée, l'entreprise californienne, en référence au tweet de son nouveau membre du conseil d'administration. "Puisque tout le monde le demande... Oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d'édition depuis l'année dernière !", a confirmé le réseau social.