Twitter en panne : le réseau social victime de dysfonctionnements ce mercredi

Adeptes du média social à l'oiseau bleu, il faudra probablement vous munir de patience, ce mercredi 1er mars. Twitter, récemment racheté par Elon Musk, souffrait de dysfonctionnements à la mi-journée dans plusieurs parties du monde, selon des signalements effectués sur DownDetector, confirmés par l'AFP.

Le site, spécialisé dans la détection d'incidents sur Internet, rapportait à midi plus de 4200 signalements aux États-Unis, et plus de 1600 en France.

Selon les constatations de journalistes de l'AFP, le site et l'application mobile ne permettaient plus d'accéder aux fils d'actualité des tweets les plus récents, mais il était encore possible de consulter certains profils ou de publier des messages. Contacté par l'AFP, Twitter n'avait pas réagi dans l'immédiat.