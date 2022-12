"Une discussion claire et sincère" : Emmanuel Macron rencontre Elon Musk pour évoquer Twitter

Vivement critiqué pour avoir relâché plusieurs règles de contrôle de Twitter, dont il est le nouveau propriétaire, Elon Musk semble vouloir apaiser les inquiétudes. Le patron du réseau social s'est entretenu avec Emmanuel Macron, en visite officielle aux États-Unis, et tous deux se sont félicités vendredi d'avoir échangé sur la modération des contenus, alors que l'entrepreneur a jusqu'à présent pris des décisions largement contraires aux demandes du président français et d'autres leaders européens.

"J'en parle ici, sur Twitter, car c'est de cela qu'il s'agit. Cet après-midi, j'ai rencontré Elon Musk et nous avons eu une discussion claire et sincère", a écrit le chef d'État français sur le réseau social. L'entretien a eu lieu à la Nouvelle-Orléans et a duré une heure. Il n'avait pas été précédemment annoncé par l'Élysée, et s'est tenu à l'écart des médias. "Conditions d'utilisation transparentes, renforcement significatif de la modération des contenus et protection de la liberté d'expression : Twitter doit faire l'effort de se conformer à la réglementation européenne", a ajouté Emmanuel Macron dans une série de tweets.

"C'était un honneur de vous voir à nouveau", a répondu Elon Musk, qui a racheté fin octobre l'influente plateforme pour 44 milliards de dollars, se disant "impatient" au sujet de "projets enthousiasmants en France". Cet échange survient tandis que la vision absolutiste de la liberté d'expression d'Elon Musk inquiète de nombreux utilisateurs, autorités et annonceurs, qui craignent un déferlement de haine et de désinformation.