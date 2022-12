"Suivez-moi désormais sur..." : Twitter interdit les liens vers des réseaux sociaux concurrents

Elon Musk serre la vis. Les utilisateurs de Twitter n'auront désormais plus le droit de publier des messages contenant des liens renvoyant vers des réseaux sociaux concurrents, a annoncé la plateforme dimanche 18 octobre dans un communiqué. Depuis la suspension de plusieurs journalistes, dont les comptes ont été partiellement réactivés dimanche, la plateforme suscite des inquiétudes.

"Twitter n'autorise plus la promotion gratuite de certains réseaux sociaux sur Twitter", indique le communiqué, précisant que sont concernés Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post et Nostr, ainsi que "des liens vers des agrégateurs de réseaux sociaux comme linktr.ee, lnk.bio". Il devient par exemple prohibé de tweeter : "Merci de me suivre @Identifiant sur Instagram".

En cas d'infraction à cette nouvelle règle de Twitter, les utilisateurs s'exposent à une suspension de leur compte. "Si des violations à la règle restent un acte isolé ou une première infraction, nous pourrons prendre un certain nombre de mesures allant de la suppression d'un ou plusieurs tweets jusqu'au verrouillage temporaire de compte(s)", détaille ainsi Twitter. "Toute récidive entraînera une suspension permanente", avertit même la plateforme.