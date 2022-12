Macron déplore la fin de la lutte contre la désinformation liée au Covid sur Twitter

"Je pense que nous devons prendre le sujet à bras le corps, je suis en faveur de l'exact opposé, plus de régulation. Nous le faisons (en France, NDLR) et nous le faisons au niveau européen", a répondu le chef de l'État. Et d'insister : "Vous ne pouvez pas sortir et tenir des propos racistes ou antisémites, c'est un point qu'il m'importe de défendre". Une conception de la liberté d'expression très éloignée de celle défendue par Elon Musk, qui estime, au contraire, que cette dernière ne doit connaître quasiment aucune limite.

Plus encore, le milliardaire n'a jamais fait mystère de son opinion au sujet des restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie, surtout lorsqu'elles ont signifié la fermeture temporaire de son usine Tesla en Californie. "Dire aux gens qu'ils ne peuvent pas quitter leurs maisons et qu'ils seraient arrêtés s'ils le faisaient, c'est fasciste. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas la liberté. Rendez aux gens leur satanée liberté", s'était-il emporté en avril 2020, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers.