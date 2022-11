Twitter : les comptes suspendus rétablis dès la semaine prochaine, annonce Elon Musk

Mais le recours à des sondages pour définir certaines orientations de la plateforme va à l'encontre d'un engagement qu'il avait exprimé peu après le rachat de l'entreprise. Le patron de Tesla avait en effet annoncé la formation imminente d'un "conseil de modération avec des points de vue très divers", et assuré qu'"aucune décision majeure sur les contenus ou le rétablissement de comptes ne sera prise avant la réunion de ce conseil". Mais l'homme le plus riche de la planète est revenu sur cette promesse en accusant des "militants 'sociaux' et politiques" de chercher à "tuer Twitter en asséchant nos recettes publicitaires", qui représentent 90% des revenus de l'entreprise, et ainsi de rompre l'accord visant à établir un conseil de sages.