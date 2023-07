Twitter : pourquoi le réseau social est désormais bridé

Un Twitter qui fonctionne au ralenti : c'est ce que de nombreux usagers ont constaté ce samedi. À tel point que le hashtag #TwitterDown s'est hissé parmi les tendances. Si aucune panne n'a été évoquée par le réseau social, son patron Elon Musk a parallèlement dévoilé une nouvelle règle en vigueur.

Concrètement, la plateforme va limiter la lecture à 6000 messages par jour pour les comptes vérifiés ayant souscrit à l'abonnement payant Twitter Blue, à 600 pour les utilisateurs non vérifiés et 300 pour les nouveaux comptes non vérifiés. Des plafonds qui devraient "bientôt" être relevés respectivement à 8000, 800 et 400, selon le président exécutif du conseil d'administration.