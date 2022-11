Twitter : petit réseau, maxi-influence

Petit mais costaud l'oiseau bleu. Lancé en 2006 par l'Américain Jack Dorsey, le réseau social Twitter a révolutionné la manière de s'informer et de communiquer. Aujourd'hui, la plateforme compte plus de 238 millions d'usagers quotidiens actifs et plus de 500 millions de messages y sont échangés chaque jour.

En dépit de son succès planétaire, Twitter attire un public bien plus restreint que bon nombre de ses concurrents, se hissant seulement la 15e place des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde. Plutôt étonnant quand on sait l'influence de la plateforme dans la sphère politico-médiatique.

Pour en savoir plus, TF1info a contacté Fabrice Ebelpoin, enseignant à Science Po et spécialiste des médiaux sociaux.