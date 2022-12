Twitter suspend des comptes de journalistes couvrant Elon Musk, inquiétudes au sein de l'UE

Parmi les journalistes suspendus figurent des employés de médias comme CNN, le New York Times, ou le Washington Post, d'autres étant des journalistes indépendants. "La suspension impulsive et injustifiée d'un certain nombre de reporters comme celui (du journaliste) de CNN Donie O'Sullivan est inquiétante, mais pas surprenante", a réagi dans un communiqué la chaîne américaine.

Suite à cette décision, le ministère allemand des Affaires étrangères a manifesté ce vendredi son inquiétude pour "la liberté de la presse". En France, plusieurs ministres ont également réagi. Le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure, a annoncé suspendre "toute activité sur Twitter jusqu'à nouvel ordre". Le ministre des Transports Clément Beaune a quant à lui commenté : "Une certaine idée de la liberté d'expression".

Au niveau de l'Union européen, la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a jugé "inquiétante" la décision de Twitter et a averti le patron du réseau social, Elon Musk, qu'il y aurait "bientôt" des "sanctions" applicables dans le cadre de la législation européenne.