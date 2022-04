Ukraine : intelligence artificielle, bitcoin, reconnaissance faciale... Quand la technologie s'infiltre dans la guerre

On le sait, le renseignement militaire s’appuie aujourd’hui très largement sur les images collectées par des satellites en orbite autour de la Terre. Ces derniers fournissent un flux d'images en haute définition, avec grand un niveau de détail, et quasiment en temps réel. Ces technologies permettent notamment de suivre le déplacement des troupes, d'analyser les moyens déployés dans une zone ou de mettre en lumière d'éventuels crimes de guerre. Mais ces images ont souvent besoin d'être interprétées. Et pour mener à bien cette tâche l'intelligence artificielle (IA) s'avère d'une aide précieuse pour appuyer les équipes humaines.

L'armée française travaille depuis plusieurs années avec la startup tricolore Peligrens. L'entreprise, fondée en 2016, a mis au point des logiciels d'IA capables de décrypter les images satellites, en identifiant tous les éléments qui s'y trouvent. "On va (...) pouvoir identifier et compter les matériels d'intérêt, comme par exemple des véhicules blindés, des véhicules de transport, des avions ou des navires, explique au micro de France Inter le PDG de l'entreprise, Arnaud Guérin. Il faut pouvoir les alerter quand il y a une augmentation significative de matériels ou quand on détecte la présence de matériels particulièrement dangereux comme des systèmes de défense anti-aérienne." Ce fût notamment le cas, au début de l'invasion, avec les images de l'immense convoi militaire russe.