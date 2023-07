Vacances : ChatGPT est-il efficace pour choisir ses activités ?

Certes, c’était la solution de facilité. Mais à force de tout lire et de tour parcourir à la recherche du programme du jour, il n’était plus question de perdre la moindre minute de vacances. Alors, on utilise ChatGPT pour nous aider à trouver une activité.

"Commencez votre matinée en vous rendant aux vieux ports de La Rochelle". En quelques minutes, nous voici donc sur le site le plus visité de la ville. L’intelligence artificielle vise juste, mais ne prend pas beaucoup de risques.