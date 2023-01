VIDÉO - 3615 souvenirs : ils font revivre le Minitel

Ce son du Minitel que la vidéo de TF1 ci-dessus vous fait entendre, les moins de 30 ans ne peuvent pas le connaître. D’abord présenté comme un annuaire électronique, cet appareil est vite devenu indispensable. Avec ses services, ses jeux, ses messageries roses, c’était le paradis pour les ados des années 80 qui découvraient l’informatique. Aujourd’hui, Internet a mis le Minitel à la retraite - il a disparu en juin 2012 - , mais quelques archéologues du numérique, comme ils se définissent eux-mêmes, ont inventé le "Minimit", un boîtier qui connecte votre vieil appareil à Internet. "On le branche sur le vieux Minitel qu'on a gardé ou qu'on va acheter, et hop, on allume et on se retrouve dans les années 80", explique à TF1 son créateur, Olivier Mével, de la maison d’édition d’objets technologiques Multiplié.