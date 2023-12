4 choses à savoir sur Gemini, l'intelligence artificielle créée par Google pour concurrencer ChatGPT

Le géant américain a dévoilé le 5 décembre dernier un nouveau système d'intelligence artificielle censé surpasser celui d'OpenAI avec son robot ChatGPT. L'entreprise a diffusé dans la foulée une vidéo montrant ses performances, séquence qui s'est avérée avoir été en grande partie truquée. Au-delà de cette fausse note, voici ce qu'il faut savoir sur cette technologie qui doit changer nos vies.

Le géant américain des nouvelles technologies a annoncé, mercredi 5 décembre, le déploiement progressif de Gemini, son nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) qui doit lui permettre de mieux rivaliser avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, et son éternel rival Microsoft, qui l’a intégré en mai dernier à son moteur de recherche. Gemini, "c'est une étape de plus vers notre vision : vous amener le meilleur collaborateur d'IA au monde", a déclaré mercredi Sissie Hsiao, vice-présidente de Google chargée de Bard, lors de la présentation. TF1info vous en dit plus sur cette technologie qui risque de bousculer nos vies.

Gemini, c'est quoi exactement ?

Avec le lancement de Gemini, Google entend prendre la tête de la course à l’intelligence artificielle dite générative, qui permet d'obtenir des textes, images ou lignes de code d'un niveau équivalent à ceux produits par des humains, et ça par une simple requête. L’entreprise a annoncé qu’elle avait intégré ce nouveau système d’IA à son chatbot Bard, disponible en France depuis juillet dernier. De quoi lui permettre de gagner en compétences. "C'est notre modèle d'IA le plus conséquent, le plus doué et aussi le plus général", a déclaré Eli Collins, vice-président de Google DeepMind, le laboratoire de recherche en IA du géant américain, lors d'une présentation à la presse.

L'IA de Google surpasse-t-elle ChatGPT ?

C’est en tout cas ce que prétend le géant américain. À l'entendre, Gemini est le premier modèle d'IA à surpasser des experts humains à un test standard de performance dans l'industrie, le "MMLU". Il sert à évaluer les capacités de ces programmes informatiques à raisonner dans différents domaines, des mathématiques à l'histoire et au droit. Le nouveau modèle est "multimédia dès sa création, il a des capacités de raisonnement sophistiquées et il peut coder à un niveau avancé", affirme l’entreprise américaine.

Google affirme avoir conçu le premier "vrai modèle multimodal" au monde. Autrement dit, Gemini comprend et mélange le langage et la compréhension visuelle. De son côté, OpenAI a indiqué en septembre dernier qu'elle avait doté ChatGPT de la parole et de la vision pour le rendre "plus intuitif". Pour l’instant, Gemini fonctionne seulement avec des requêtes à l’écrit et uniquement en anglais. En outre, il faudra attendre 2024 pour les autres fonctions et formats, comme l'aide avancée à la résolution de problèmes de maths.

Un lancement en fanfare… et un bidonnage

Lors du lancement, une vidéo à couper le souffle a été diffusée par l’entreprise américaine afin de montrer les capacités de Gemini. Dans la séquence, on peut voir le système d’IA de Google commenter à l'oral ce qu'il "voit", identifier les objets, jouer de la musique et même répondre à des questions requérant un certain degré d'analyse, le tout en justifiant son "raisonnement". Par exemple, face à l'image d'un canard en plastique qui doit choisir entre deux chemins - celui de gauche menant vers un autre canard dessiné sur le papier et celui de droite vers un ours menaçant - Gemini suggère le chemin de gauche car "il vaut mieux se faire des amis plutôt que des ennemis".

Une démonstration de force pour le moins époustouflante et qui a suscité de nombreuses réactions dans le milieu de la tech. Sauf que moins de 24 heures plus tard, Google a dû reconnaître que la séquence avait été en grande partie truquée, rapporte le site américain TechCrunch.

Peut-on déjà utiliser Gemini en France ?

Le nouveau système d'IA de Google est d’ores et déjà disponible gratuitement dans 170 pays. Néanmoins, Google prévoit de l’étendre prochainement à d’autres langues et dans d’autres régions du monde, dont l’Europe, et donc la France. En cause, "la législation européenne, qui l’avait [déjà] contraint à adapter son chatbot au RGPD, pour que les États membres soient maîtres de l’utilisation de leurs données", comme l’indique le site Numerama. À l’époque, il avait fallu attendre "près de deux mois" avant son déploiement en France, précise le média spécialisé dans l’actualité des nouvelles technologies. Au moment de son lancement, pour le tester, il suffira d’utiliser le chatbot de Google, comme vous le feriez habituellement.