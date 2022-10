À quoi ressembleront-ils les véhicules de demain ?

Le véhicule aura encore quatre roues avec une carrosserie. Cette carrosserie sera plus grande. Elle va pouvoir intégré plusieurs éléments en matière de sécurité ou de confort. À partir des années 2030, le volant ne sera plus connecté aux roues directement. Ce sera une transmission électronique, c'est-à-dire que l’on va pouvoir le rétracter quand on sera en conduite semi-autonome. À la place du volant, on va pouvoir mettre un écran panoramique avec lequel on pourra disposer d'informations ou de divertissements.