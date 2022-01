VIDÉO - Aéroport du futur : embarquement immédiat !

Les avions ne seront plus seuls sur les pistes. Ils devront les partager avec des taxis volants ou des drones, notamment à Roissy. "Ils feront beaucoup moins de bruit que les appareils d’aujourd’hui, c’est un des enjeux de cette mobilité urbaine et en termes d’emprise au sol, on a largement la place de tous les accueillir pour certains avec des pilotes, pour d’autres sans pilotes", explique Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe aéroports de Paris. On estime qu’ils seront entre 40.000 et 60.000 à voler dans le monde d’ici 2035.