Agriculture, bâtiment... quand les drones facilitent le quotidien

Finis donc les ouvriers qui montent sur des nacelles et échafaudages, finis aussi les longues semaines pour installer ce matériel. Pour Stéphane Pelard, droniste Action eco 4D/drones 37, "installé un échafaudage mettrait quinze jours. Nous sommes opérationnels à peu près en une heure de temps", pour la même efficacité. Et qui dit plus rapide dit aussi plus économique.