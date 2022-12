Smartphones, ordinateurs : les algorithmes nous contrôlent-ils réellement ?

Une technologie a porté de clic. Chaque jour, les algorithmes nous accompagnent partout au travers de nos smartphones et ordinateurs. Sans nous en rendre compte, nous utilisons ces programmes informatiques au quotidien. C'est le cas par exemple quand on recherche l'itinéraire le plus court, les vacances de nos rêves, ou encore les dernières actualités.

Derrière chaque besoin de notre vie, se tapit un algorithme. Certains pourraient même décider à notre place, nous connaître mieux que nous même. Alors faut-il en avoir peur ? Que se passe-t-il de l'autre côté de la machine ? Le 20H de TF1 a enquêté pour savoir ce qui se cache entre ses lignes de codes, de plus en plus intrusives.

Un algorithme, c'est d'abord une formule élaborée par un humain. Un concepteur, le plus souvent payé par une entreprise. Sa mission ? Vendre des services en répondant à nos demandes, le plus précisément possible. "Un algorithme, c'est un ensemble d'opérations qui vont être exécutées dans le but de résoudre un problème, ou de répondre à une question. Pour vous donner un contenu à regarder, pour vous donner un chemin pour arriver le plus rapidement possible, etc.", explique dans la vidéo en tête de l'article, Aurélie Jean, docteure spécialiste des algorithmes.