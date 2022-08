VIDÉO - Après le Flyboard, Franky Zapata présente sa voiture volante : le JetRacer

Les images semblent tout droit sortir d'un film de science-fiction. Ce jeudi 4 août, le marseillais Franky Zapata, âgé de 43 ans, a présenté aux équipes du 20H de TF1 sa nouvelle invention : le JetRacer. Cette fois, l'homme ne vole pas debout, mais assis. "C'est vraiment ce que les gens imaginent : t'es assis dans le fauteuil et tu voles. C'est comme le tapis volant d'Aladin", explique-t-il, le sourire aux lèvres. L'homme s'était notamment fait connaître, il y a tout juste quatre ans, le 4 août 2019, pour sa traversée de la Manche à bord de son FlyBoard. Le vol n'avait duré que 22 minutes.

Après plus de deux ans d'attente, c'est au tour du JetRacer d'être présenté au grand public. Alimenté en kérosène, cette voiture volante pèse seulement 78 kilos et est majoritairement composée de carbone et de titane. Elle peut supporter une charge allant jusqu'à 150 kg et fait appel à des technologies de haute précision développées par l'équipe de Franky Zapata dans son atelier de Châteauneuf-les-Martigues. "L’accent a été mis sur la manœuvrabilité, la facilité de prise en main et surtout le haut niveau de sécurité", détaillent les équipes du concepteur. Construit sur la base d’un châssis léger et modulaire, le bolide est capable de s’adapter "à des besoins aussi bien civils que militaires" et même être "piloté à distance" à l’instar d’un drone géant.