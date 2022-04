VIDÉO - Porte-avions : découvrez les premières images 3D du successeur du Charles-de-Gaulle

Livré en principe après 2040, celui-ci sera beaucoup plus gros et lourd que son prédécesseur. "Si on veut conserver une capacité de trente avions de combat à bord du porte-avions, et qu'ils sont beaucoup plus gros que le Rafale", explique le journaliste spécialisé Vincent Groizeleau, "il faut forcément des installations aéronautiques plus grandes, dimensionnées pour ce futur chasseur".