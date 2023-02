VIDÉO - Au Japon, ces drôles de robots remplacent déjà les livreurs

Ces robots ont surtout une utilité économique certaine dans un contexte de fort déclin démographique au Japon, où la main d'oeuvre pour livrer fait défaut. Le développement d'un réseau de robots livreurs offre une solution au manque de bras dans un secteur en plein essor : au Japon, 30% des habitants ont 65 ans et plus - et beaucoup de seniors vivent dans des zones rurales dépeuplées, où l'accès à des biens de première nécessité peut se révéler difficile. En ville aussi, la demande est forte, les achats en ligne ont explosé depuis la pandémie et la population y vieillit également.