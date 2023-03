VIDÉO - Au Salon de l'agriculture, les influenceurs des champs au rendez-vous

Première idée reçue que François veut déconstruire, les agriculteurs ne sont pas des pollueurs. "On met la bonne dose au bon endroit", indique-t-il dans une séquence. Deuxième caricature, l'agriculture serait un sacerdoce. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que le vit Bérengère. "On est heureux, on vit dans la nature, on n'est pas enfermé dans un bureau", témoigne-t-elle. "On montre aussi que les agriculteurs sont comme tout le monde, ils ont une vie sociale, familiale, ils ont des amis, ils sortent, ils vont en vacances", poursuit Denis. Ces messages, ils les font passer au Salon, en échangeant avec le public.