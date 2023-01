"Autant envoyer un mail !" : quand les usagers s'étonnent de la dématérialisation du "timbre rouge"

Fini donc l’avion ou le bateau pour La Poste : le nouveau dispositif se veut plus écologique. Ce sont "60.000 tonnes de CO₂ économisées", estime la responsable commerciale de notre bureau lillois. Qui rappelle aussi que chaque Français envoie désormais en moyenne moins de cinq lettres prioritaires par an, contre 45 en 2015. Un changement de pratique fulgurant, auquel la Poste a voulu s'adapter, et dont elle espère une économie de 100 millions d'euros par an.