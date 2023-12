VIDÉO - Carrosserie blindée, plus rapide qu'une Porsche... Elon Musk présente le (très cher) Cybertruck de Tesla

Le milliardaire Elon Musk a présenté, jeudi 30 novembre, son Cybertruck, un pick-up futuriste, lors d'un événement organisé à la "Giga Texas" de Tesla, l'usine de la marque. Il a fait le spectacle pour vanter les qualités de son véhicule électrique, "le meilleur produit jamais créé par Tesla", selon lui. La version de base, qui ne sera disponible qu'en 2025, coûtera la bagatelle de 60.990 dollars (environ 56.000 euros), bien loin des 39.900 dollars annoncés en 2019.

Du Elon Musk tout craché. Musique forte et foule en délire, le milliardaire à la tête de SpaceX et X (ex-Twitter), a présenté en grande pompe, jeudi 30 novembre, le nouveau pick-up électrique de Tesla, le Cybertruck. "Un jour historique", selon lui. Blouson de cuir sur les épaules, c'est au volant de son nouvel engin qu'il est arrivé tel une rock-star, à l'événement organisé au siège de la marque à Austin, au Texas. "C'est le meilleur produit jamais créé par Tesla", a-t-il lancé, fier de présenter "l'objet le plus exceptionnel sur la route". "Le futur va enfin ressembler au futur", a affirmé le serial entrepreneur américain.

Cette automobile tout en angles, qui doit positionner Tesla sur un marché déjà investi par ses rivaux Rivian, General Motors ou Ford, se veut un croisement entre un modèle du film Blade Runner (1982) et la "Wet Nellie", véhicule amphibie inspiré de la Lotus Esprit, vue dans L'espion qui m'aimait (1977), selon Elon Musk. "C'est mieux qu'un pick-up et mieux qu'une voiture de sport, réunis en un", a décrit le patron du constructeur, qui n'a pas lésiné pour vanter les performances du véhicule.

Tirs à la mitraillette sur les portes sans occasionner de trou, traction d'un engin de chantier ou d'un réacteur de fusée, course avec une Porsche 911 (gagnée), le patron de Tesla a donné dans le grand spectacle pour la promotion de son nouveau jouet.

Des prix à l'achat qui flambent

Très prisé de la clientèle aux États-Unis, les pick-ups sont des voitures sur lesquelles les constructeurs réalisent les marges parmi les plus importantes. Le modèle de base du Cybertruck, la Rear Wheel Drive, est vendu 60.990 dollars (environ 56.000 euros), soit sensiblement plus que le F-150 Lightning de Ford, disponible à 50.000 dollars. Et surtout largement au-dessus du prix annoncé en 2019 (39.900 dollars). Cette version la moins onéreuse ne sera disponible qu'en 2025, selon le site de Tesla.

En attendant, le constructeur propose d'ores et déjà deux autres déclinaisons, elles aussi à des prix mirobolants. L'une, la All Wheel Drive, est vendue au prix de 79.990 dollars (73.000 euros) ; l'autre, la Cyberbeast, 99.990 dollars (92.000 euros). Cette dernière peut atteindre 210 km/h, affiche une autonomie de 515 km et dispose d'une capacité de traction de 5 tonnes. Lors de la présentation, jeudi, des clients présents sur place ont pris livraison de leur Cybertruck sous l'ovation du public présent.

Elon Musk prévoit d'atteindre une production de 250.000 exemplaires en 2025. "Nous avons creusé notre tombe avec le Cybertruck", a plaisanté le milliardaire, le mois dernier. "Le Cybertruck est un produit spécial", a-t-il assuré, "de ceux qu'on ne voit que rarement et qui sont très difficiles à lancer sur le marché, à vendre en quantité, à faire prospérer."