VIDÉO - "Batterie solide" : la révolution technologique qui annonce la voiture électrique de demain

Une batterie qui permet de parcourir autant de kilomètres qu'un plein d’essence, soit jusqu’à deux fois plus d’autonomie que les batteries qui équipent actuellement nos voitures électriques. C'est la promesse de cette révolution technologique, la "batterie solide", annoncée par ses concepteurs. Et c’est en France, à Dunkerque, qu’elles seront fabriquées d'ici à 2026. Dans le laboratoire visité par notre équipe, on en construit déjà en miniatures depuis plusieurs années, et cela fonctionne, comme nous l'expliquent les chercheurs dans le reportage de TF1 en tête de cet article.