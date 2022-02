VIDÉO - Bientôt un cargo zéro émission made in France, une première mondiale

Pour l'instant, le prix d'un tel cargo peut sembler rédhibitoire : 80 millions d'euros, soit le double d'un navire équivalent mais propulsé au fioul lourd. Pourtant, de nombreux armateurs semblent prêts à opérer cette révolution. "Le prix du transport va augmenter, si on veut des moyens de transport décarbonés", explique Edouard-Louis Dreyfus, "c'est totalement le sens de l'histoire". Selon cet armateur, "les gens vont l'accepter au fur et à mesure qu'ils auront le choix, et certains donneurs d'ordre l'ont anticipé et sont prêts à le faire d'ores et déjà".