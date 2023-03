VIDÉO - Bio-industrie : comment des peaux de tomates pourraient remplacer certains plastiques

La dernière découverte des chercheurs concerne le lin, et pourrait bien bouleverser le travail d'une PME normande visitée par notre équipe, qui fabrique des garnitures de voiture. La fibre de verre utilisée jusqu'ici pourrait être remplacée par le lin. Local, moins polluant à produire, moins dangereux à manipuler et plus facilement recyclable. Il a presque toutes les qualités, hormis le coût, que la filière cherche désormais à faire baisser.