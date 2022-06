Biodiversité : l'avenir est dans les graines

Comment s'adapter au réchauffement climatique ? Quelle variété choisir demain ? Et pour quelle région du monde ? La force de cette grande banque de graines, c'est l'expérimentation. Sous cette serre, par exemple, on teste le comportement d'un échantillon de riz confronté au climat attendu d'ici 2100 en milieu tropical. Température à 25 °C, humidité à 65% et surtout émission de CO2 à 800 ppm soit un niveau deux fois supérieur à celui mesuré en ce moment dans l'atmosphère. L'objectif est d'offrir le plus grand nombre de variétés cultivable possible aux futurs agriculteurs. Dans les prochaines décennies, un tiers des espèces végétales est menacé d'extinction.