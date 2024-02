VIDÉO - 118 nouveaux emojis bientôt dévoilés

Impossible de se passer des émojis, ces petits symboles qui agrémentent nos messages sur les réseaux sociaux. En mars prochain, 118 nouveaux smileys vont arriver sur notre téléphone portable.

Et si vous lanciez un nouvel emoji ? Tout le monde peut en effet soumettre sa proposition, à condition de monter un dossier conséquent et de le soumettre au Consortium Unicode. En général, le politiquement correct domine. Mais on se souvient qu'en 2022, l'emoji "homme enceint" avait déclenché une polémique. Le résultat des 118 nouveaux emojis bientôt disponibles pour agrémenter nos messages sera connu en mars prochain.

