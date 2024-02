TV, smartphones, tablettes... Les écrans, c'était mieux avant ?

Les alertes des professionnels de santé se multiplient sur l'addiction aux écrans que nous connaissons aujourd'hui. Dans "Bonjour ! La Matinale TF1", Benjamin Muller s'est demandé si la situation était mieux avant.

Quand on parle du passé et des écrans, on pense bien sûr à la télévision, et notamment au journal télévisé. L'équipe de "Bonjour ! La Matinale TF1" a retrouvé les images du tout premier JT en France, lancé en 1949 par Pierre Sabbagh, notamment journaliste et producteur. Le journal démarrait alors à 21h, durait quinze minutes et ne contenait que des images. Découvrez à quoi cela ressemblait dans la chronique visible en tête de cet article.

