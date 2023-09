VIDÉO - "Ça dépasse les 36.000 euros" : ces 200.000 Français dont l'identité est volée tous les ans

François, 34 ans, fait partie des 200.000 Français qui sont chaque année victimes d'usurpation d'identité. Depuis 2021, il reçoit régulièrement des demandes de remboursement de crédits à la consommation auxquels il n'a jamais souscrit. Chaque courrier lui réclame 3000, 8000, et même plus de 17.000 euros pour l'achat d'un véhicule. "Ça dépasse les 36 000 euros. En comptant les pénalités, je suis à plus de 40 000", témoigne-t-il en restant anonyme dans le reportage ci-dessus.

"C’est une bombe à retardement parce que ça s’est passé en 2021, et je continue à recevoir les courriers deux ans après. Il y a toujours cette appréhension : qu’est-ce qu’il va me tomber dessus ?", poursuit-il. Il fait partie des clients de l'avocate Marie-Camille Eck, spécialisée dans les usurpations d'identité. "Ce qui est extrêmement injuste, c’est que dans la plupart des dossiers, les usurpateurs ne sont pas retrouvés. Et dans les dossiers dans lesquels les usurpateurs sont retrouvés, généralement, les montants des dommages et intérêts sont dérisoires", souligne-t-elle. Ces imposteurs risquent au maximum un an de prison et 15.000 euros d'amende. Celui qui utilise le nom de François n'a toujours pas été retrouvé.