VIDÉO - Câbles Internet : enquête sur la vulnérabilité du réseau français

Internet étant un réseau mondial, les plus grosses autoroutes sont sous-marines. Près de 500 câbles sont présents dans les océans. Alors les protéger est essentiel. Or, notre équipe a découvert qu’en quelques clics, des cartes donnent le tracé exact de ces câbles, par exemple jusqu’à Marseille, où l’on devine même les rues et les immeubles. Des détails qui interpellent, alors que les attaques contre le réseau Internet français se multiplient depuis plusieurs années, comme le confirme Camille Morel, chercheuse en relations internationales à l’Institut d’études de stratégie et de défense (IESD). "On a eu des cyberattaques sur des serveurs, on a des actes malveillants sur la fibre optique au niveau terrestre, on a aussi des attaques sur des antennes relais, par exemple. Donc, avec quelques recherches, vous êtes en mesure de savoir où se situent ces câbles et comment leur porter atteinte", affirme-t-elle.