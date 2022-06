Câbles internet : le réseau français trop vulnérable ?

Internet étant un réseau mondial, les plus grosses autoroutes sont sous-marines. Près de 500 câbles présents dans les océans, les protéger est essentiel. Or, nous avons découvert qu’en quelques clics, des cartes donnent le tracé exact de ces câbles. Par exemple, jusqu’à Marseille, où l’on devine même les rues et les immeubles. Des détails qui interpellent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.