Comment venir à bout du démarchage téléphonique ?

Derrière chaque numéro inconnu, à chaque sonnerie, c'est le même risque : c'est celui du démarchage commercial. Leurs techniques de vente sont de plus en plus élaborées. Récemment, Eric s'est fait avoir. Il existe un site public pour lutter contre le démarchage téléphonique. Bloctel, une sorte de liste rouge sur laquelle vous pouvez gratuitement inscrire votre numéro. Cependant, les résultats sont mitigés. Ce juriste s'est lui-même inscrit et il continue de recevoir entre trois et quatre appels quotidiens indésirables.