VIDÉO - Cultures futuristes, transports en hauteur… Les innovations qui nous attendent en 2023

Plantes aromatiques, gousses de vanille et fruits de la passion poussent ici jusqu’à dix fois plus rapidement qu’à l’extérieur. "Les racines sont suspendues dans l’air et on vient leur envoyer des petites gouttelettes pour les nourrir, mais par contre, il n’y a pas de terre qui soutient l’arbuste", poursuit Barbara.

Par conséquent, ces plantations consomment 98% d’eau en moins, elles n’ont pas besoin de pesticides et la facture d’électricité est deux fois moins élevée qu’une serre industrielle. "On a un deuxième biopod beaucoup plus grand qui fait la taille d’un terrain de tennis", affirme Barbara. Assez grand pour intéresser des clients tenus secrets. En 2023, plusieurs dizaines de biopod seront installés dans le sud de la France.