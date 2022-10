Cyberattaque : une maternité visée

Dix jours après, l’hôpital vit encore au ralenti. Sur les huit salles d'accouchement, quatre ont été fermées pendant quatre jours. Les délais d’attente sont plus longs. Et, retour aux anciennes méthodes pour le personnel. Tous les logiciels et les serveurs ont été visés. Il est donc impossible d’accéder aux fichiers de patients codés par les pirates informatiques.