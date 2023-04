VIDÉO - ChatGPT : quelles menaces l'intelligence artificielle fait-elle peser ?

De la stupéfaction au désenchantement, en quelques mois. Les progrès fulgurants des technologies d’intelligence artificielle (IA) inquiètent au plus haut point. La semaine dernière, une lettre ouverte signée par Elon Musk et des centaines d’experts mondiaux s’alarmait de la "course incontrôlée pour développer et déployer des systèmes d’IA toujours plus puissants, que personne, pas même leurs créateurs, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable".