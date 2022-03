VIDÉO - Simulateur de vieillesse : quand des soignants se mettent dans la peau de nos aînés

Avec 17 kilos sur le corps pour simuler la perte musculaire, les genoux et coudes entravés et des lunettes obscurcissantes, en dix minutes, Sabrina Joumard, agente immobilière pour seniors chez Elden, a pris 40 ans. "Je me sens beaucoup moins stable", explique-t-elle au micro de TF1. Cette immersion dans la peau d'une personne âgée est proposée à des infirmiers et des aides à domicile. Elle leur permet de découvrir que marcher, s'asseoir ou manger devient une véritable épreuve.