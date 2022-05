Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera l'avion propre

Et dernière piste, dont on ne pense pas, c’est tout simplement la fabrication d’un kérosène nouveau et propre. Du CO2 et de l'hydrogène seront fabriqués à partir de déchets. Le mélange obtenu après raffinage sera du E-kérosène qui n’utilise aucune énergie fossile. Ce nouveau kérosène pourra être injecté dans les avions existants. D’ailleurs, il y a eu un premier trajet qui a été fait entre Amsterdam et Madrid, où on a utilisé 40 % dans les réservoirs de cet E-kérosène. C’est peut-être l’avenir. Il est à rappeler que 3 % des émissions de CO2 sont dues à l’aviation commerciale, donc on peut quand même espérer un avion propre avant 2035.