Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera la fusion nucléaire

Les risques dans les centrales nucléaires d’aujourd’hui sont très différents, car on n'utilise pas la fusion, mais la fission nucléaire. Concrètement, on va casser un noyau d’atome, qui libère de l'énergie, qui va casser un autre noyau et ainsi de suite. Et c’est cette réaction en chaîne qui peut s'emballer, si on perd le contrôle et potentiellement causer un accident, voire une explosion dans de très rares cas. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.