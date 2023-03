Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le monde agricole

Dans un champ cultivé, nous retrouverons également des effluves transportés sur de grandes distances. Si on gratte un peu la terre, on peut trouver là aussi beaucoup d’ingrédients de communication, comme l’odeur des champignons, les racines, la plante elle-même, la terre. Toutes ces odeurs permettent à cet ensemble de communiquer et de s’enrichir. Donc, comme cela, le milieu naturel peut parfaitement s’adapter.