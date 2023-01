Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les prothèses du futur

"Demain, grâce aux progrès scientifiques, les prothèses du futur seront robotisées et équipées de capteurs pour analyser le signal électrique des nerfs. Concrètement, lorsque le cerveau donnera l'ordre de bouger la main, le signal sera capté, analysé et traduit par un algorithme, qui va ensuite bouger les petits moteurs de la prothèse pour effectuer des mouvements beaucoup plus fluides et naturels. On pourra ainsi contrôler simplement les prothèses par la pensée", poursuit-il.