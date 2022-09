Découvrez, en 3D, ce que nous apprennent les clichés du téléscope James-Webb

Il a d’abord regardé le plus loin possible et a pris l’image la plus profonde jamais prise de l’univers : des étoiles avec leurs rayons lumineux et des galaxies. Il a également commencé à observer des planètes pour chercher d’éventuelles vies extraterrestres. Il a déjà trouvé de la vapeur d’eau sur l’une d’elle et du CO2 sur une autre. Nous ne sommes clairement pas au bout de nos surprises.