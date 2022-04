Découvrez, Spot, le chien robot de demain

Spot peut aussi être envoyé dans des zones dangereuses d'accès pour l'Homme, une centrale nucléaire en cas de fuite, mais aussi à un incendie. Les pompiers du New York en ont acheté plusieurs pour les envoyer en éclaireur lors d'un feu. Ainsi, le robot peut surveiller l'évolution des flammes, la présence de gaz dangereux dans l'air et repérer d'éventuelles victimes à secourir. Dans ce cas, le robot transmet des informations aux pompiers. Et ces derniers interviendront de manière plus efficace, en se mettant moins en danger. On compte pour l'heure près de 400 robots de ce type dans le monde. Il coûte chacun 80 000 euros.