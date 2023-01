Données personnelles sur Internet : une nouvelle plateforme vous permet de tout effacer

Ce n'est pas avec des chars d'assaut ou des avions de chasse que l'on mène cette guerre. Il n'en reste pas moins que la défense contre l'appropriation et l'utilisation inopportune des données personnelles en ligne devient de plus en plus importante. Localisation, type d'appareil électronique, pouvoir d'achat... les informations collectées sur les différents sites web sont aussi nombreuses que diversifiées. Et les occasions de les recueillir deviennent de plus en plus innombrables.

"On clique tous sur "tout accepter" en voyant très bien qu'il y a plein de petites choses que l'on ne regarde pas", admet un consommateur interrogé par TF1 dans le reportage en tête de cet article. "Avec tout ce que l'on envoie, tout ce que l'on transmet, c'est sûr que c'est collecté", abonde une autre femme.