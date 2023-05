VIDÉO - Boom de l'intelligence artificielle : quels sont les métiers les plus menacés ?

Une autre étude récente avance des chiffres tout aussi frappants. Huit travailleurs américains sur dix pourraient voir leur quotidien bouleversé par les logiciels conversationnels, capables d'intervenir dans les années à venir dans 10% de leurs tâches, selon une enquête publiée fin mars et menée par l'université de Pennsylvanie et OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT. Pour près de 20% d'entre eux, au moins la moitié de leurs tâches pourraient être modifiées par ces technologies.

En Europe et aux États-Unis, les fonctions les plus exposées face à l'automatisation par l'IA sont naturellement celles de bureau, en particulier les métiers administratifs, selon Goldman Sachs. Du côté des travailleurs américains, son étude cite aussi les postes liés au droit, l'architecture, l'ingénierie, les opérations financières ou encore les sciences de la vie et les sciences sociales. Sur notre continent, les techniciens et les cadres comptent également parmi les premiers concernés.

De manière plus générale, les postes les plus touchés par la digitalisation et l'automatisation dans le monde correspondent à des professions de bureau ou de secrétariat, confirme aussi le dernier rapport du Forum économique mondial. Selon cette enquête, réalisée auprès de plus de 800 entreprises et quelque 11,3 millions de travailleurs, ce sont 26 millions d'emplois qui pourraient disparaître d'ici 2027 dans l'administration, la comptabilité, la saisie de données, chez les caissiers et guichetiers...